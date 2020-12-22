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HDP'li ismin hedef gösterdiği Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'e konuştu

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Giriş: 22.12.2020 00:13
Güncelleme:22.12.2020 00:17
A Haber ekranlarına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan kendisine barbar bir dil ve tuhaf hareketler ederek hakaret eden ve öldürülmesi için hedef gösteren şüphelinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de kendisine hakaret eden ve öldürülmesi için hedef göstererek tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

Savcı Sayan'ın açıklamaları şu şekilde:

Devletimiz güçlü bir şekilde iki saat içerisinde bu şahsın bütün bilgilerini buldu. Bütün emniyet teşkilatı gerekli çalışmaları yaptılar. HDP'ye yakın bir sanatçı dediniz, HDP'ye yakın değil, tam HDP'li, PKK'lı bir isim. Dolayısıyla hem sanatçı, hem yönetmen hatta bir iki tane de film yönetmiş. Yönettiği filmlerden bir tanesinde de yine Kürtleri aşağılıyor, İsviçre'ye göç eden Kürtleri kendi tabiriyle Türkiye'yi suçlu bularak aslında oradaki insanları aşağılamaya yönelik filmlere yönetmenlik yapmış. Kadri Zana takma adını kullanıyor, HDP'nin ve PKK'nın ünlü bir sanatçısı.

''KÜRT GENÇLERİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÇABA VERİYORLAR''

Tehditleri ben hiç kale almadım. Ben Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni cephelerinde vurulmuş bir ailenin evladıyım. İki dedem Osmanlı'da paşalık yapmış, üç dedem Atatürk döneminde komutanlık yapmış, dolayısıyla ben onların kanını taşıyan birisi olarak elbette ki vatanı için ölümü göze almış bir kardeşinizim. Biz Allah'a inanıyoruz vaktimiz geldiyse kalp krizinde de gidebiliriz ama ben bunları hiç düşünmüyorum. Benim düşündüğüm birkaç nokta var, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum; öncelikle HDP ve PKK'nın gerçek yüzlerini görsünler. Ben 18 yaşındaki Kürt gençlerinin iş güç sahibi olmaları için uğraş verirken, oradaki insanların daha güzel bir hayat yaşaması için gece gündüz çalışırken, onlar da oradaki Kürt gençlerini öldürmek için çaba veriyorlar, aramızdaki fark bu. Bunların ne kadar büyük Kürt düşmanı olmadığını görüyoruz, kendileri İsviçre'de, İsveç'te, Almanya'da yaşarlarken, çocuklarını en güzel okullarda okuturlarken, Kürt gençlerini ölüme layık görüyorlar. Asıl buraya bakmak lazım.

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