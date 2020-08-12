Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı en az 5 defa IMF'ye giderlerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin iktisadi olarak güçlendiğinin altını çizen Bakan Albayrak, IMF çığırtkanlarına dikkat çekerek, ''Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı 18 senede en az 5 kez IMF'ye giderlerdi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

7 yıldır bu ülkenin başındaki lider mücadele veriyor. Bu süreçten geri dönüş yok. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu ülkeyi en az 5 defa IMF'ye götürürlerdi.

Net söylüyorum. Türkiye IMF'ye gitmedi, 1 kuruş almadı. IMF konsepti geçtiğimiz yüzyılda kaldı. Türkiye'nin ihtiyacı yok zaten de başarılı örnek cidden sıkıntıya girdi başka bir dönemdeyiz.

2009'DA IMF'YE GİTMEK İÇİN NELER NELER YAPTILAR!

2009'da IMF'ye gitmek için neler neler yaptılar. 2012'de BBI fonları kapsamında Türkiye 5 milyon dolar fon verme konusunda destek vermek için imza vermiş bir ülke. Başbakanımız imzaladı. Oradaki 40 küsür ülke taahhütleri gerçekleştirecek. Ondan sonra. Borç verme taahhütünü imzaladık. IMF'den gelecek 3-5-10… Özgürlüğünü ver. PYD ile mücadele etme, Ayasofya'yı açma… Geçmişte öyle bakanlar olabilir. Ben bilmem. Aman o ürker aman o kaçar.

''BU ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI HER ŞEYDEN ÖTE''

2 yıllık Hazine ve Maliye Bakanlığı gündemimde ağzımdan böyle bir şey çıkmamıştır. Bu ülkenin bağımsızlığı her şeyden öte… Senin iraden buraya bağlı. Mümkün olduğu kadar ben ortada konuşmaya gayret ediyorum. Dünyanın içinden geçtiği durum. Türkiye'nin içinden geçtiği süreç. Bunun bir bedeli var. Ödemekten korkmuyoruz korkmayacağız.