Havai fişek davası ertelendi

Son dakika haberi... Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava 15 Mart'a ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika haberi... Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava 15 Mart'a ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.