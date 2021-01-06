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Havai fişek davası ertelendi

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 15:46
Son dakika haberi... Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava 15 Mart'a ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika haberi... Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava 15 Mart'a ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava 15 Marta ertelendi SON DAKİKA: HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN DAVA 15 MART'A ERTELENDİ
Sakaryada havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN 7 SANIK HAKİM KARŞISINDA

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