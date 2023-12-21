21 Aralık 2023, Perşembe
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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Deprem anı kameralara böyle yansıdı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı kameralara böyle yansıdı.