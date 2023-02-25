Hatay Havalimanı'nda hava koridoru! Havalimanından 1 haftada 450 uçakla 30 bin kişi tahliye edildi

Hatay Havalimanı'nda bir yanda yolcu trafiği sürerken diğer yanda yardım uçakları yoğunluğu yaşanıyor. Başka illere gitmek isteyen depremzedelerin tahliyeleri sürüyor. Havalimanından 1 haftada 450 uçakla 30 bin kişi tahliye edildi. Havalimanında tahliyeler sürerken yardım uçakları da iniş yapıyor. Havalimanındaki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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