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Hatay Havalimanı'nda hava koridoru! Havalimanından 1 haftada 450 uçakla 30 bin kişi tahliye edildi

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:46
Hatay Havalimanı'nda bir yanda yolcu trafiği sürerken diğer yanda yardım uçakları yoğunluğu yaşanıyor. Başka illere gitmek isteyen depremzedelerin tahliyeleri sürüyor. Havalimanından 1 haftada 450 uçakla 30 bin kişi tahliye edildi. Havalimanında tahliyeler sürerken yardım uçakları da iniş yapıyor. Havalimanındaki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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