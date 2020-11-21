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Harekete geçildi! AVM’lerden restoranlara tam destek

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Giriş: 21.11.2020 11:41
Güncelleme:21.11.2020 11:42
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında AVM'lerin içerisindeki restoran, lokanta ve kafelerin de kısıtlama kapsamına alınması üzerine AVM yatırımcıları dün olağanüstü toplandı. Alışveriş merkezlerindeki restoranlara AVM yatırımcılarından tam destek geldi. Tamamen kapananlardan kira alınmaması, paket servis yapanlardan ise ciro bazlı kira alınması istendi. Yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Hikmet Keskin’in konuğu olan AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk değerlendirdi.
Harekete geçildi! AVM’lerden restoranlara tam destek...
Harekete geçildi! AVM’lerden restoranlara tam destek...
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