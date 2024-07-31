31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haniye 3 ay önce A Haber’e konuşmuştu! Orhan Sali o günü anlattı: İran'ın Gazze tutumunu sormuştum...

Haniye 3 ay önce A Haber’e konuşmuştu! Orhan Sali o günü anlattı: İran'ın Gazze tutumunu sormuştum...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2024 09:58
İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye 3 ay önce A Haber'e özel röportaj vermişti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, o günü A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas suikastı! A Haber’de flaş sözler
Hamas suikastı! A Haber'de flaş sözler
Ağustos ayında Meclis’te konuşacaktı
"Ağustos ayında Meclis’te konuşacaktı"
Haniye 3 ay önce A Haber’e konuşmuştu!
Haniye 3 ay önce A Haber’e konuşmuştu!
Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz
Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz
İsmail Haniye Meclis’te konuşma yapacaktı
İsmail Haniye Meclis'te konuşma yapacaktı
Haniye suikastında İran’ın parmağı var mı?
Haniye suikastında İran'ın parmağı var mı?
A Haber tansiyonun yükseldiği Lübnan’da!
A Haber tansiyonun yükseldiği Lübnan’da!
İsmail Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruz
"İsmail Haniye'nin katledilmesini lanetliyoruz"
A Haber İran’da
A Haber İran'da
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Erdoğan’dan Paris’teki LGBT propagandasına tarihi ayar
Erdoğan'dan Paris'teki LGBT propagandasına tarihi ayar
Başkan Erdoğan’dan İsrailli Bakan Katz’a sert sözler
Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler
Daha Fazla Video Göster