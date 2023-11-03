03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HAMAS İSRAİL TANKLARINI BÖYLE VURDU! Tünellerden çıkan Kassam Tugayları İsrail’e baskın yaptı

HAMAS İSRAİL TANKLARINI BÖYLE VURDU! Tünellerden çıkan Kassam Tugayları İsrail’e baskın yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2023 17:33
Güncelleme:03.11.2023 18:00
Katil İsrail ordusuna karşı direnen İzzettin el Kassam Tugayları savaştan yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüler Gazze’nin altındaki yüzlerce KM uzunlukta tünellerden başlıyor. Tünellerden çıkan Kassam Tugayları mensupları İsrail tanklarını hedef alıyor. Kassam Tugayları bölgede bulunan zeytin ağaçlarının altına ve yanına gizlenerek tankları avlıyor. Bir İsrail tankının daha imha edildiği anlar ekrana geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nasrallah’ın açıklamaları ne anlama geliyor?
Nasrallah'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
Hamas İsrail tanklarını böyle vurdu!
Hamas İsrail tanklarını böyle vurdu!
Katliamlardan ABD sorumlu! İsrail maşadır
"Katliamlardan ABD sorumlu! İsrail maşadır"
CHP lideri değişecek mi?
CHP lideri değişecek mi?
AK Parti’nin 21. yıldönümüne özel klip!
AK Parti’nin 21. yıldönümüne özel klip!
Dünyanın gözü İsrail-Lübnan sınırında!
Dünyanın gözü İsrail-Lübnan sınırında!
20 bin katil Gazze’de! Sınır hattında sıcak gelişme
20 bin katil Gazze'de! Sınır hattında sıcak gelişme
Cezayir Meclisi’nden savaş yetkisi!
Cezayir Meclisi’nden savaş yetkisi!
Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’nun sorularını yanıtladı.
Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
İşgal ordusu Gazze içinde!
İşgal ordusu Gazze içinde!
Dünya bu açıklamaya kilitlendi
Dünya bu açıklamaya kilitlendi
Katil İsrailden acımasız müdahale!
Katil İsrailden acımasız müdahale!
Daha Fazla Video Göster