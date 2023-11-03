03 Kasım 2023, Cuma
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HAMAS İSRAİL TANKLARINI BÖYLE VURDU! Tünellerden çıkan Kassam Tugayları İsrail’e baskın yaptı
Katil İsrail ordusuna karşı direnen İzzettin el Kassam Tugayları savaştan yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüler Gazze’nin altındaki yüzlerce KM uzunlukta tünellerden başlıyor. Tünellerden çıkan Kassam Tugayları mensupları İsrail tanklarını hedef alıyor. Kassam Tugayları bölgede bulunan zeytin ağaçlarının altına ve yanına gizlenerek tankları avlıyor. Bir İsrail tankının daha imha edildiği anlar ekrana geldi.