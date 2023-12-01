01 Aralık 2023, Cuma
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Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! İsrail Hamas'ı bahane ederek duyurdu: Savaşa yeniden başladık
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan işgalci İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek savaşın yeniden başladığı belirtildi.