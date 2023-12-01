01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! İsrail Hamas'ı bahane ederek duyurdu: Savaşa yeniden başladık

Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! İsrail Hamas'ı bahane ederek duyurdu: Savaşa yeniden başladık

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2023 08:42
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan işgalci İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek savaşın yeniden başladığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gelmeyen otobüs çilesi!
Gelmeyen otobüs çilesi!
CHP’li başkanın sağ kolu suç makinesi çıktı!
CHP'li başkanın sağ kolu suç makinesi çıktı!
Fahiş fiyata 10 kat ceza
Fahiş fiyata 10 kat ceza
Zehir tacirlerine ’Narkogüç-38’ operasyonu
Zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' operasyonu
Kos büyüyor Akşener sessiz
Kos büyüyor Akşener sessiz
Avrupa’nın en güçlü kişileri listesinde!
Avrupa’nın en güçlü kişileri listesinde!
Başkan Erdoğan Dubai’de! Hangi liderle görüşecek?
Başkan Erdoğan Dubai'de! Hangi liderle görüşecek?
Fon dolandırıcılığında yeni iddia
Fon dolandırıcılığında yeni iddia
Yargı reformu strateji belgedi
Yargı reformu strateji belgedi
Türk Tabipler Birliği hakkında karar!
Türk Tabipler Birliği hakkında karar!
Katil İsrail yeniden saldırdı
Katil İsrail yeniden saldırdı
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi!
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi!
Daha Fazla Video Göster