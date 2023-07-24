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Halk TV’den CHP’ye sözleşme fesih tepkisi! Canlı yayında CHP’li Eren Erdem’e sert tepki

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 10:27
Cumhuriyet Halk Partisi, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmalarını feshetti. Atılan bu adımdan sonra Halk TV'de sesler yükselmeye başladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV'de yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programının iptal edildiğini duyurdu. Programın sunucusu Serhan asker alınan karara canlı yayında tepki gösterdi. Bir tepki de gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, fesihnameyi, "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'de milyonlarca liranın yandaş medya kuruluşlarına ve anket çalışmalarına harcandığını iddia etmişti.
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