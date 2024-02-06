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Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya deprem bölgesindeki yabancı basınla konuştu! Şaşkınlarını böyle anlattı: Hiç kolay değil...

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Giriş: 06.02.2024 12:11
Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında Türkiye büyük bir yas tutarken devletin her kademesi bölgeye gitti. Medya kuruluşları da bölgeden yayınlarını sürdürürken, CHP yandaşı Halk TV'nin sunucularından olan İsmail Küçükkaya bölgedeki yabancı gazetecilerle yaptığı sohbeti canlı yayında anlattı. Küçükkaya, yabancı basının şaşkınlık yaşadığını belirtirken "Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil dediler" ifadelerini kullandı.
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