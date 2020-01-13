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13.01.2020
Güngören'de kaza! Tramvay seferleri aksadı!
Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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