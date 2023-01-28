Gökyüzüne aşık bir pilot: Hürkuş! İlk düşman uçağını o düşürdü

Türk havacılık tarihinin sessiz kahramanı Vecihi Hürkuş. İlk uçuşunu yaptığında 16, pilotluk diplomasını aldığında 17, savaşta Ruslara esir düştüğünde 21 yaşındaydı. İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı uçurduğunda ise yaşı 29'du. 1 yılda bitirdiği uçağı 28 Ocak 1925'te İzmir 'de uçurdu. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca ordudan ayrıldı. Sivil havacılıkta ilklerin adı Vecihi Hürkuş'un mücadele dolu hayat hikayesini Haber ekranlara getirdi.

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