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GKRY ile Fransa arasında kritik temas! Fransa askeri üs mü kuracak

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 09:11
Fransa, Larnaka'da askeri üs kurmak için Rum kesimiyle görüşmeye başladı. KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar duruma sert tepki gösterdi; "Bu, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının açık ve net ihlalidir”' diye konuştu. Konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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