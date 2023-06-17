17 Haziran 2023, Cumartesi
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GKRY ile Fransa arasında kritik temas! Fransa askeri üs mü kuracak
Fransa, Larnaka'da askeri üs kurmak için Rum kesimiyle görüşmeye başladı. KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar duruma sert tepki gösterdi; "Bu, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının açık ve net ihlalidir”' diye konuştu. Konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.