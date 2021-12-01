01 Aralık 2021, Çarşamba
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Gezi provokasyonunda devletin yanında durmuştu! CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin “Zahide nine” rahatsızlığı
2013 yılında Gezi Parkı provokasyonu sırasında eylemcilerin karşısına dikilerek tepki gösteren merhume Zahide Özay'ın ismi Küçükçekmece Belediyesine ait semt konağından silindi. Özay'ın sevenleri bu duruma tepki gösterirken devreye ilçe kaymakamlığı girdi. Zahide Özay'ın adı Küçükçekmece'deki bir aile sağlığı merkezine verildi.