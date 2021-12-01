01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gezi provokasyonunda devletin yanında durmuştu! CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin “Zahide nine” rahatsızlığı

Gezi provokasyonunda devletin yanında durmuştu! CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin “Zahide nine” rahatsızlığı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2021 11:01
2013 yılında Gezi Parkı provokasyonu sırasında eylemcilerin karşısına dikilerek tepki gösteren merhume Zahide Özay'ın ismi Küçükçekmece Belediyesine ait semt konağından silindi. Özay'ın sevenleri bu duruma tepki gösterirken devreye ilçe kaymakamlığı girdi. Zahide Özay'ın adı Küçükçekmece'deki bir aile sağlığı merkezine verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ekonomik bağımsızlık yolunda
Türkiye ekonomik bağımsızlık yolunda
CHP’li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti
CHP'li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti
A Haber görüntüledi! İşte nefes kesen anlar
A Haber görüntüledi! İşte nefes kesen anlar
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak!
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
CHP’li belediyenin Zahide nine rahatsızlığı
CHP'li belediyenin Zahide nine rahatsızlığı
CHP’den ulusalcılara tasfiye!
CHP’den ulusalcılara tasfiye!
Eren Kış-9 operasyonu başladı!
Eren Kış-9 operasyonu başladı!
Batan gemiler nasıl kurtulacak?
Batan gemiler nasıl kurtulacak?
Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü?
Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Ekonomide yeni yol haritası ne olacak?
Ekonomide yeni yol haritası ne olacak?
Meclis’te tansiyon yükseldi!
Meclis’te tansiyon yükseldi!
Daha Fazla Video Göster