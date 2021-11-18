18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olana müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olana müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 11:04
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde var. GSS için zorunlu olan gelir testi süresi 30 Kasım'da doluyor. Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GSS ve prim borcu olana müjde!
GSS ve prim borcu olana müjde!
Donanma’ya taze kan
Donanma'ya taze kan
Yanlış antibiyotik kullanımına dikkat!
Yanlış antibiyotik kullanımına dikkat!
PKK’lı teröristler SİHA’dan kaçamadı
PKK'lı teröristler SİHA'dan kaçamadı
Eren Kış-5 operasyonu başladı!
Eren Kış-5 operasyonu başladı!
İstanbul depremi yakın mı?
İstanbul depremi yakın mı?
Başak Cengiz cinayetinde yeni gelişme!
Başak Cengiz cinayetinde yeni gelişme!
Açık cezaevi izinlerinde flaş gelişme
Açık cezaevi izinlerinde flaş gelişme
Erken seçim çağrısının perde arkası ne?
Erken seçim çağrısının perde arkası ne?
Siirt’te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
Siirt'te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler
5 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
5 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
AFAD duyurdu! Düzce’de art arda depremler
AFAD duyurdu! Düzce'de art arda depremler
Daha Fazla Video Göster