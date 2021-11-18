Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olana müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek

Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde var. GSS için zorunlu olan gelir testi süresi 30 Kasım'da doluyor. Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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