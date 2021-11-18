18 Kasım 2021, Perşembe
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olana müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde var. GSS için zorunlu olan gelir testi süresi 30 Kasım'da doluyor. Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.