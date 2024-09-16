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Gazze'ye yine ölüm yağdırdılar

Gazze'ye yine ölüm yağdırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:06
Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Kuzeyden güneye birçok noktaya art arda saldırı düzenlendi. Bombardımanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son gelişmeleri aktardı.
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