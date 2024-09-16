Gazze’ye yine ölüm yağdırdılar

Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Kuzeyden güneye birçok noktaya art arda saldırı düzenlendi. Bombardımanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son gelişmeleri aktardı.

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