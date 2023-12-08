Gazze'de can kaybı 17 bini aştı! Cibaliye Belediye Binası vuruldu

İsrail Gazze'de Cibaliye mülteci kampındaki Belediye Binasını bombalandı. Han Yunus'ta evler yerle bir edildi. Gazze'de 24 saatte 350 Filistinli daha katledildi. İsrail savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un oğlu ise Gazze'deki çatışmalarda öldü. İşte haberin detayları…

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