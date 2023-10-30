30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze katliamı ne zaman duracak? Emekli Büyükelçi A Haber'de anlattı: Netanyahu'nun derdi vadedilmiş topraklar

Gazze katliamı ne zaman duracak? Emekli Büyükelçi A Haber'de anlattı: Netanyahu'nun derdi vadedilmiş topraklar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2023 11:12
Katil İsrail hastane, cami, okulu hedef aldı. 200 bin konut bombalandı. Peki bu katliam ne zaman bitecek? Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Katliam ne zaman duracak? A Haberde anlattı KATLİAM NE ZAMAN DURACAK? A HABER'DE ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katliam ne zaman duracak? A Haber’de anlattı
Katliam ne zaman duracak? A Haber'de anlattı
Katil İsrail’in Gazze katliamında 24. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 24. gün
Barajlar kritik seviyede!
Barajlar kritik seviyede!
Gazze katliamından yeni görüntü
Gazze katliamından yeni görüntü
Katillerden soykırım! Bombardıman...
Katillerden soykırım! Bombardıman...
Piramitlerin üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
Piramitlerin üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
3. Dünya Savaşı kapıda mı?
3. Dünya Savaşı kapıda mı?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
İsrail’de katil Netanyahu’ya istifa çağrısı
İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı
İstanbul Boğazı’nda görkemli kutlama
İstanbul Boğazı'nda görkemli kutlama
Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı!
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı!
Daha Fazla Video Göster