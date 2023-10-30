Gazze katliamı ne zaman duracak? Emekli Büyükelçi A Haber'de anlattı: Netanyahu'nun derdi vadedilmiş topraklar

Katil İsrail hastane, cami, okulu hedef aldı. 200 bin konut bombalandı. Peki bu katliam ne zaman bitecek? Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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