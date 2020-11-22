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Fransa ve İngiltere'nin sömürge faaliyetleri | 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişen sömürge gücü

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Giriş: 22.11.2020 22:08
Güncelleme:22.11.2020 22:43
Dünya tarihindeki en büyük sömürgeci ülkeler hangi ülkeler diye sorulsa hemen 2 ülke akıllara gelir şüphesiz. Bunlardan biri İngiltere diğeri ise Fransa! Fransa’nın tarihi soykırım, kölecilik ve sömürgecilik faaliyetleri ile doludur. Peki, Fransa günümüzde bu anlayış ve politikalardan vazgeçti mi? Yoksa Orta Doğu ve Afrika’daki yürüttüğü faaliyetlerde yine bu zihniyet mi yatıyor? İşte sömürgeciliği ve sömürü düzenini tüm çıplaklığı ile gözler önünü seren A Haber’in çarpıcı analiz haberi…

Dünya tarihindeki en büyük sömürgeci ülkeler hangi ülkeler diye sorulsa hemen 2 ülke akıllara gelir şüphesiz.

Bunlardan biri İngiltere diğeri ise Fransa! Fransa'nın tarihi soykırım, kölecilik ve sömürgecilik faaliyetleri ile doludur.

Peki, Fransa günümüzde bu anlayış ve politikalardan vazgeçti mi?

Yoksa Orta Doğu ve Afrika'daki yürüttüğü faaliyetlerde yine bu zihniyet mi yatıyor? İşte sömürgeciliği ve sömürü düzenini tüm çıplaklığı ile gözler önünü seren A Haber'in çarpıcı analiz haberi…

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