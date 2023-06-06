06 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fondaş Sözcü TV'de Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız
28 Mayıs seçimlerinde yaşanan tarihi hezimetin ardından Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. İstifaya yanaşmayan ve tüm MYK üyelerinin istifasını alan Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırmak için her yolu deniyor. İkili arasındaki gerginliğe ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlu'na gönderme yaparak "CHP çadır partisi değildir" derken partide bundan sonra neler yaşanacağı merak konusu. Diğer yandan Öztrak'ın açıklamaları fondaş Sözcü TV'de de gündem olurken Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a tepki gösterdi. Portakal "Ya başarısızsınız be arkadaş. Hala umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...