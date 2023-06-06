Fondaş Sözcü TV'de Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız

28 Mayıs seçimlerinde yaşanan tarihi hezimetin ardından Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. İstifaya yanaşmayan ve tüm MYK üyelerinin istifasını alan Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırmak için her yolu deniyor. İkili arasındaki gerginliğe ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak İmamoğlu'na gönderme yaparak "CHP çadır partisi değildir" derken partide bundan sonra neler yaşanacağı merak konusu. Diğer yandan Öztrak'ın açıklamaları fondaş Sözcü TV'de de gündem olurken Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a tepki gösterdi. Portakal "Ya başarısızsınız be arkadaş. Hala umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...