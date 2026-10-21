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Fon soruşturmasında kritik süreç: Para iade edilince soruşturma sona erecek mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında kritik süreç: Para iade edilince soruşturma sona erecek mi?

Fon soruşturmasında tasfiye ve ödeme süreci devam ederken gözler TBMM'deki yasal düzenlemeye çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, olağanüstü tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemelerin hangi kaynaklardan karşılanacağını ve haksız kazançların iadesine yönelik süreci anlattı. Erdem, kamu kaynağı kullanılmayacağını vurgulayarak gönüllü iadenin adli süreci sona erdirmeyeceğine dikkat çekti.

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