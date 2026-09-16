Fiyatlar nasıl manipüle edildi? Sahte makbuz ve şişirilmiş maliyetler

Meyve ve sebzede tarla ile market arasındaki fiyat farkı, son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan inceleme sonuçlandı ve 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Perdenin görünmeyen yüzünde ne var? Kağıt üzerinde yapılan işlemler, etiket fiyatlarına nasıl yansıdı? Sebze ve meyvede fahiş fiyat oyunu nasıl işliyor? A Haber canlı yayınında, vatandaşın sofrasına ve bütçesine yansıyan fiyat artışlarının perde arkası ele alındı. Soruşturmaya konu olan firmaların fiyat sürecindeki uygulamaları ve yöntemleri detaylarıyla aktarıldı.