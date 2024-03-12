Fitch'ten not kararı sonrası Türkiye açıklaması: Daha dayanıklı ve güvenli

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmesinin ardından kurumun Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales açıklamalarda bulundu. Morales, Türkiye'nin ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna ve politikalara güvenin arttığına dikkat çekti.

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