12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fitch'ten not kararı sonrası Türkiye açıklaması: Daha dayanıklı ve güvenli

Fitch'ten not kararı sonrası Türkiye açıklaması: Daha dayanıklı ve güvenli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 13:21
Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmesinin ardından kurumun Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales açıklamalarda bulundu. Morales, Türkiye'nin ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna ve politikalara güvenin arttığına dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Not kararı sonrası Türkiye açıklaması
Not kararı sonrası Türkiye açıklaması
Gazze’ye deniz koridoru açıldı!
Gazze'ye deniz koridoru açıldı!
Gökbey göreve hazırlanıyor!
Gökbey göreve hazırlanıyor!
Sınırda kritik gelişme! Yeni harekat mı geliyor?
Sınırda kritik gelişme! Yeni harekat mı geliyor?
Savunmada ilk 10’a bir adım kaldı
Savunmada ilk 10'a bir adım kaldı
Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme!
Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme!
Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan!
Öğrencilerin menemeni Murat Kurum'dan!
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Altında rekor! 3 bin TL için...
Altında rekor! 3 bin TL için...
Paralar nereden geldi, nereye gitti?
Paralar nereden geldi, nereye gitti?
Diyaray heyecanı! Öğrenciler müjde
Diyaray heyecanı! Öğrenciler müjde
Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar
"Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar"
Daha Fazla Video Göster