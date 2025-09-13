Firari patronlar nerede?

Can Holding ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Son bilgilere göre, holdingin iki yetkilisi, 2016 yılında uluslararası “sigara kaçakçılığı” operasyonunda gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Söz konusu kişiler, operasyonla ilgili haberleri tek tek sildirmişti. Peki, holdingin patronları? Hâlâ ortaya çıkmış değiller.

