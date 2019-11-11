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11.11.2019

Fidan dikme kampanyasını eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, son yıllarda en faydalı ve en kapsamlı organizasyonların arasında yer alan Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası projesini eleştirmek isteyen eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında rezil oldu.

Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81 ilde yapılan dikimler kapsamında 11 milyon fidan, toprakla buluştu.

Çevreye ve yeşile karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla fidan dikmeyi teşvik eden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına, eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerceği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır."

"İDEAL BİR AYDIR"

Barış Yarkadaş'ın fidanlar tutmayacak iddiası üzerine canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, "Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

"BİR GERÇEKLİĞİ YOK"

Program moderatörü Mehmet Akif Ersoy ise, "Barış Yarkadaş'ın canlı yayında söylediği 11 milyon fidanın 9 milyonu heder olacak sözünün bir gerçekliği yok." dedi.

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