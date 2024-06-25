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FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! Soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 25.06.2024 15:27
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 14'ü aktif görevde 24 gözaltı kararı verildi. Notları A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.
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