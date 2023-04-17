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FETÖ'nün hayalet avukatı Ahmet Can Dallas'ta görüntülendi

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Giriş: 17.04.2023 08:43
FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı kumpası sonrası ABD'ye firar eden Ahmet Can, nefes kesen bir araştırmayla Dallas'ta bulundu. Avukat olmasına rağmen Teksas'ta dondurmacı açarak kimliğini gizlemeye çalışan FETÖ'nün yargı imamı yakalanmamak için sadece akşamları hızlıca dükkanına uğruyor. ABD'nin Türkiye'ye iade talebini reddettiği Ahmet Can, içinde sinema salonu bile olan ultra lüks bir villada yaşıyor. 1 milyon doların üzerinde değeri olan villanın garajında 3 lüks araç var.
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