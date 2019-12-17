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17.12.2019

FETÖ’nün "17-25 Aralık yargı darbe girişimi"nin 6. yılı! İşte medya ve muhalefetin rolü…

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "17-25 Aralık darbe girişimi”nin üzerinden 6 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime 3.5 ay kalmıştı. Terör örgütü, emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. İşte devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi plan ve o planın nasıl ters-düz edildiğini anlatan A Haber’in çarpıcı analiz haberi…

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