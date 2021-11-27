27 Kasım 2021, Cumartesi
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FETÖ’cü teröristler Almanya’da kanal kurdu! PKK’lılar yayına çıkarılıyor
Türkiye düşmanı teröristlere güvenli liman olmaya devam eden Almanya'da yeni bir FETÖ skandalı patlak verdi. Ülkenin Hessen eyaletindeki FETÖ’cü teröristler Türkiye'ye kin kusma amacıyla yeni bir kanal kurdu. FETÖ elebaşı Gülen'in eski kanalı olan Samanyolu'nun simgesinin de kullanıldığı kanala Almanya'daki Türklerden tepki yağdı.