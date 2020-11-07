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FETÖ’cü terörist Emre Uslu HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun doğum gününü kutladı! HDP'li vekil teşekkür etti

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Giriş: 07.11.2020 12:12
Güncelleme:07.11.2020 12:13
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, en çok aranan teröristler listesinde başına konulan 1 buçuk milyon lira ödül ile mavi kategoride bulunan FETÖ’cü terörist Emre Uslu, sosyal medya üzerinden HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun doğum gününü kutladı. HDP'li vekil o kutlamaya teşekkür ederek cevap verdi.
Terörist doğum gününü kutladı! HDP'li vekili teşekkür etti
Terörist doğum gününü kutladı! HDP'li vekili teşekkür etti
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