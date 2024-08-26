26 Ağustos 2024, Pazartesi
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FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon
FETÖ'nün sır kutusu olan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin her aşamasında rol alan firari vatan haini Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu Cihat Y. İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Öksüz’ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar’da saklandığı evde Cihat Y. ile kaldığı tespit edildi. Örgüt içinde "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihay Y. ile birlikte FETÖ'den ihraç binbaşı da paketlendi. İşte nokta atışı operasyonun tüm detayları ve Karlov suikastından 15 Temmuz'a Adil Öksüz portresi.