Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi: Ozan Tufan Watford'da

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Ozan Tufan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek." dedi.