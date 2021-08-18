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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi: Ozan Tufan Watford'da

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Giriş: 18.08.2021 23:45
Güncelleme:18.08.2021 23:45
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Ozan Tufan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek." dedi.
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