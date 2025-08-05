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Fatih’te Cephe Rehabilitasyon Projesi devam ediyor

Fatih’te Cephe Rehabilitasyon Projesi devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 05.08.2025 15:25
Fatih Belediyesi, tarihi mirası geleceğe taşıma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde Cephe Rehabilitasyon Projesi’ne devam ediyor. Proje ile sadece binaların dış görünümü değil, bölgenin sosyal dokusu ve ekonomik dinamizminin de güçlendirilmesi hedefleniyor.
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Fatih’te Cephe Rehabilitasyon Projesi devam ediyor
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