Fatih’te Cephe Rehabilitasyon Projesi devam ediyor

Fatih Belediyesi, tarihi mirası geleceğe taşıma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde Cephe Rehabilitasyon Projesi’ne devam ediyor. Proje ile sadece binaların dış görünümü değil, bölgenin sosyal dokusu ve ekonomik dinamizminin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

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