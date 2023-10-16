Faik Öztrak'tan kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı konusunu geçiştirdi

Seçimlerdeki hezimetin ardından CHP'de başlayan kaos ve iç savaşın yankıları bugünlere kadar uzandı. İstanbul'daki İl Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in Bay Kemal'in Canpolat'ı karşısında galip gelmesinin ardından CHP'de ateş körüklendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Kılıçdaroğlu aday olacak mı?" sorusuna verdiği kaçamak cevapla kafalarda soru işareti oluşturdu.