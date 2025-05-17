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F-16’lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor

F-16'lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.05.2025 11:06
Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü F-16 savaş uçaklarını zorlu göreve pistlerde uçak bakım sınıfı personel hazırlıyor. Görevden dönen çalışır haldeki bir uçak, pistte omuzlarda taşınan mühimmatların ve yakıt yüklenmesi sonrası 15 dakika içinde yeni bir uçuş yapabiliyor. Savaşan şahinlerin her başarılı operasyonu, omuzlardaki yükü hafifletiyor.
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F-16’lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor
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