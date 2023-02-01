EYT ilk maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi

"EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü." ifadelerine yer veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." şeklinde konuştu.