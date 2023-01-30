30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları EYT düzenlemesi bugün Meclis'te

EYT düzenlemesi bugün Meclis'te

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2023 08:31
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT düzenlemesi bugün Meclis’te
EYT düzenlemesi bugün Meclis'te
Başkan Erdoğan’dan İsveç’e net NATO mesajı
Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net NATO mesajı
Kılıçdaroğlu’na Paçacı soruldu yüzü düştü
Kılıçdaroğlu'na Paçacı soruldu yüzü düştü
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yi yalanladı
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi yalanladı
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
HDP’li Hatimoğulları’ndan skandal sözler
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler
Erdoğan adaylığı meşrudur, hukukidir
"Erdoğan adaylığı meşrudur, hukukidir"
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Diyarbakır Anneleri’nin sayısı 356’ya yükseldi
Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 356'ya yükseldi
Türkiye siyasi dönüşümünde son 20 yıl…
Türkiye siyasi dönüşümünde son 20 yıl…
MHP Amasya Mitingi
MHP Amasya Mitingi
İşte isimsiz kahramanların kış tatbikatı
İşte isimsiz kahramanların kış tatbikatı
Daha Fazla Video Göster