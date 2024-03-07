07 Mart 2024, Perşembe
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Et fiyatlarındaki artışa MHP’den tepki: Ekonomik tetikçiler yine devrede
Et fiyatlarındaki artışa MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ekonomik tetikçilerin yaklaşan seçimler öncesinde yine oyunlar oynadığını belirtti, "Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur" açıklamasını yaptı.