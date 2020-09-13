Eski Yunan Bakan Kotzias gerçekleri Yunanların gözleri önüne serdi: Bunu söylediğim için üzgünüm ama...

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Doğu Akdeniz'de uygulanmkası gereken politikalarla ilgili Yunanistan Hükümeti'ne telkinlerde bulundu. Bölgedeki krizi için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan'ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye'nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.