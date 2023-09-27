Eski İP'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a salvo: Yenildikçe siyasi zekası açılıyor

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük hezimete uğrayan koalisyon masasının "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağı olmuştu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP ve İYİ Parti arasındaki kaosun yankıları da sürmeye devam ediyor. Seçimlerdeki hezimetin asıl müsebbiplerinin Kılıçdaroğlu ve Akşener olduğunu her fırsatta dile getiren Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında AK Parti üzerinden algıya kalkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yönelik, "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zeka yenildikçe açılıyor" ifadelerini kullandı.