14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Eski CHP'li Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var
CHP’de seçim yenilgisi yıllar sonra gelen itirafları da günyüzüne çıkardı. İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu'nun partiyi nasıl yönetimi altına aldığını katıldığı televizyon programında anlattı. Kocasakal, "Ben sadece belirli bir televizyon kanalındaki programa çıktım CHP'den diye ihraç edildim. Her şeyim açıktır. Operasyonun arkasındaki en temel iki kişi de Özkan ve Kaftancıoğlu’dur." ifadelerini kullandı.