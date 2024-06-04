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Erzincan İliç’teki maden faciası! Maden sahasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 17:47
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen maden faciasında 9 kişi toprak altında kalmıştı. Aramalarda bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece cenazesine ulaşılanların sayısı 5'e yükseldi.
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İliç’te 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
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