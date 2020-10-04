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Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasında Rusya askeri müdahalede bulunur mu? A Haber canlı yayınında flaş sözler

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Giriş: 04.10.2020 23:06
Güncelleme:04.10.2020 23:10
Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasında 8.gün geride kaldı. Ermenistan yaptığı saldırı sonrası Azerbaycan'dan aldığı yanıtla pişman oldu. Azerbaycan silahlı kuvvetleri son saldırı sonrası adeta yıllardır süren tacizler sonrası topyekun seferberlik ilan edip Ermenistan işgalindeki topraklarını geri alabilmek için hareket başlattı. Harekatta büyük başarı kateden Azerbaycan kuvvetleri Karabağ'ı işgalden kurtarmak için gün sayıyor. Ermenistan ise başta Rusya olmak üzere kendisine destek verecek ülke arayışında... Peki Rusya Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda askeri müdahalede bulunur mu? Bu soruya A Haber canlı yayınına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ yanıt verdi.

Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasında 8.gün geride kaldı. Ermenistan yaptığı saldırı sonrası Azerbaycan'dan aldığı yanıtla pişman oldu. Azerbaycan silahlı kuvvetleri son saldırı sonrası adeta yıllardır süren tacizler sonrası topyekun seferberlik ilan edip Ermenistan işgalindeki topraklarını geri alabilmek için hareket başlattı. Harekatta büyük başarı kateden Azerbaycan kuvvetleri Karabağ'ı işgalden kurtarmak için gün sayıyor. Ermenistan ise başta Rusya olmak üzere kendisine destek verecek ülke arayışında... Peki Rusya Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda askeri müdahalede bulunur mu? Bu soruya A Haber canlı yayınına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ yanıt verdi.

Başbuğ, "Rusya'nın iki ülke arasında süre gelen bu sorununa askeri müdahalede bulunacağı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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