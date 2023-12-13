Erken emeklilik mümkün mü? EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülleri neler?

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor. Peki EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? Ayrıntıları a haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal aktardı.

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