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Erkan Tan: Yunanistan emperyalist güçlerin kuklasıdır

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Giriş: 01.09.2020 10:39
Güncelleme:01.09.2020 10:50
A Haber spikeri Erkan Tan, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki ihlallerini yorumladı. Akdeniz’de emperyalist güçlerin çıkar peşinde olduklarını vurgulayarak, Yunanistan’ın kukla olduğunu belirtti.

Erkan Tan, "Gazcı kardeşler, Türkiye'nin gaz keşfini duydu ve adeta patladılar. Avrupası, Yunanistan'ı İsrail'i gazladılar ve Akdeniz'e saldılar. Türkiye'nin başına bela ettiler kukla gibi oynattıkları lideri bir araya getirdiler. Dünyayı sömüren yağmalayan enerji yataklarını esir alan gazcı kardeşler, petrol şirketleri şoka girdiler ve hemen karanlık planlarını hemen uyguladılar. İşte bu emperyalist yamyamlar kuklası Yunanistan'ı önümüze attılar. Yunanistan Milli Mücadelede de aynısı yaptı. Yamyamların kiraladığı katil Yunanistan üzerimize geliyor. Mesele basit aslında! Akdeniz'in suları Yunanistan'ı bekliyor. Bunlar aciz bir Türkiye istiyor." dedi.

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