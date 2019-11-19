Erdoğan’dan ABD'ye F-35 resti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tank palet fabrikası" iddialarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. ABD’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen kritik görüşme hakkında konuşan Erdoğan, “F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun “tank palet fabrikası” iddialarına sert sözlerle yüklendi. Emekli maaşı konusunda da Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu." şeklinde konuştu.