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10.12.2019

En büyük bilim ödülleri için geri sayım başladı

22 Aralık'ta sahiplerini bulacak İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine katılacağı belirtildi. Toplantıya katılan Bilal Erdoğan, "Bizler, gençlerimizin akademik kariyer kovalarken, bunu doğru motivasyonlarla yapmasını önemsiyoruz" dedi.

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