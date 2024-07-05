05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Emine Erdoğan’dan Astan’da yetimhane ziyareti! Çocuklar Türk bayraklarıyla karşıladı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2024 14:05
Güncelleme:05.07.2024 14:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Astana'da öksüz ve yetim çocuklarla buluştu. TİKA'nın da destek verdiği Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan burada çocuklara hediyeler verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Astan’da yetimhane ziyareti!
Astan’da yetimhane ziyareti!
Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü!
Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü!
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engelleme
Mescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engelleme
Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Flaş açıklama
Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Flaş açıklama
Polat çifti ile ilgili yeni gelişme!
Polat çifti ile ilgili yeni gelişme!
Ara karar için gözler saat 14.00’te
Ara karar için gözler saat 14.00’te
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Sinan Ateş davasında 5. gün!
Sinan Ateş davasında 5. gün!
İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci!
İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci!
Sahibinden satılık belediye!
Sahibinden satılık belediye!
16 ilde DEAŞ’a operasyon!
16 ilde DEAŞ'a operasyon!
Daha Fazla Video Göster