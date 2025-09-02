Emine Erdoğan Çin’de lider eşleriyle buluştu! Ortak değerler vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi. Görüşmede barış, aile, çevre ve kültürel iş birliği gibi ortak değerler üzerinde fikir paylaşımında bulunduklarını bildiren Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda "Bu buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

